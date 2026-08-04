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Visvijver in Putten redt WK modelbootraces na natuurbranden in Frankrijk

Evenementen

Vandaag, 19:07

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Wie deze week een wereldkampioenschap in Frankrijk verwachtte, moet ruim 900 kilometer noordelijker zijn. Niet bij Bordeaux, maar in het Gelderse Putten razen deze week de snelste modelboten ter wereld over het water. Het toernooi moest op het laatste moment worden verplaatst vanwege de aanhoudende droogte en bosbranden in de omgeving van Bordeaux. Visvijver De Berenkuil bleek de redding en is nu het decor van het WK modelbootraces.

Van 2 tot en met 8 augustus strijden deelnemers uit 16 landen om de wereldtitel. Tijdens de endurancewedstrijden draait het om snelheid, techniek, betrouwbaarheid en teamwork, waarbij radiografisch bestuurde boten zoveel mogelijk ronden afleggen. Dinsdagmiddag komt de zwaarste motorklasse in actie en schieten de boten met snelheden tot 90 kilometer per uur over het water.

Zelf kijken hoe snel de modelboten over het water scheren? Bekijk dan de bovenstaande video.

Door Redactie Hart van Nederland
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