Wie helpt Willem de 100 jaar oude reddingboot Insulinde te repareren?

Met meer dan 320 reddingen op haar naam mag de Insulinde gerust een legendarisch reddingsschip worden genoemd. Maar het schip begint inmiddels ook op leeftijd te raken: volgend jaar tikt ze de 100 jaar aan. Daarom staat een grote restauratie op de planning, mede mogelijk gemaakt door een wel heel bijzondere donateur: oud-schipper Willem Wilstra van 85 jaar.

Het schip gaat Willem nog altijd aan het hart. Hij heeft een lange geschiedenis met de Insulinde. "Ik begon er als stuurman en daarna werd ik de schipper", vertelt hij.

De motoren die nu in de Insulinde liggen stammen uit 1950(!) en zijn dringend aan vervanging toe. Dit deel van de restauratie neem Willem voor zijn rekening, de rest van het project is in handen van Robin Brink van het Nationaal Reddingmuseum.

Halve ton 1950, halve ton nu

De motoren in 1950 werden middels een inzameling mogelijk gemaakt. Destijds haalde men 50.000 gulden op. Voor de (ver)nieuw(d)e motoren is nu dan ook 50.000 euro nodig. Uiteraard is er een inzamelingsactie aan de gang. "Die is eind maart van start gegaan", aldus Willem. De restauratie kan dan volgend jaar worden afgerond, precies als het schip 100 jaar oud is.

Er is inmiddels al wat geld binnen, maar met alle aandacht hoopt de oud-schipper dat de donaties snel verder oplopen. "De Insulinde is immers een visitekaartje voor het museum en kan dan weer 50 jaar mee", zegt hij tevreden.

Zelf zien hoe de Insulinde er nu bijligt? Kijk dan de reportage bovenaan.