Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Wie helpt Willem de 100 jaar oude reddingboot Insulinde te repareren?

Evenementen

Vandaag, 20:22

Link gekopieerd

Met meer dan 320 reddingen op haar naam mag de Insulinde gerust een legendarisch reddingsschip worden genoemd. Maar het schip begint inmiddels ook op leeftijd te raken: volgend jaar tikt ze de 100 jaar aan. Daarom staat een grote restauratie op de planning, mede mogelijk gemaakt door een wel heel bijzondere donateur: oud-schipper Willem Wilstra van 85 jaar.

Het schip gaat Willem nog altijd aan het hart. Hij heeft een lange geschiedenis met de Insulinde. "Ik begon er als stuurman en daarna werd ik de schipper", vertelt hij.

De motoren die nu in de Insulinde liggen stammen uit 1950(!) en zijn dringend aan vervanging toe. Dit deel van de restauratie neem Willem voor zijn rekening, de rest van het project is in handen van Robin Brink van het Nationaal Reddingmuseum.

Halve ton 1950, halve ton nu

De motoren in 1950 werden middels een inzameling mogelijk gemaakt. Destijds haalde men 50.000 gulden op. Voor de (ver)nieuw(d)e motoren is nu dan ook 50.000 euro nodig. Uiteraard is er een inzamelingsactie aan de gang. "Die is eind maart van start gegaan", aldus Willem. De restauratie kan dan volgend jaar worden afgerond, precies als het schip 100 jaar oud is.

Er is inmiddels al wat geld binnen, maar met alle aandacht hoopt de oud-schipper dat de donaties snel verder oplopen. "De Insulinde is immers een visitekaartje voor het museum en kan dan weer 50 jaar mee", zegt hij tevreden.

Zelf zien hoe de Insulinde er nu bijligt? Kijk dan de reportage bovenaan.

Door Daniël Bom

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.