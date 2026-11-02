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Wat is Allerzielen en waarom wordt het gevierd?

Wat is Allerzielen en waarom wordt het gevierd?

Evenementen

Vandaag, 09:38

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Maandag 2 november is het Allerzielen. Op deze dag staan katholieken stil bij overleden dierbaren en de herinneringen die zij achterlaten. Maar wat houdt Allerzielen precies in en waar komt deze traditie vandaan?

Allerzielen wordt ieder jaar op 2 november gevierd, een dag na Allerheiligen. Tijdens Allerheiligen worden alle heiligen en martelaren herdacht, terwijl Allerzielen juist in het teken staat van alle overledenen.

Herdenken van dierbaren

De traditie komt uit de katholieke kerk. Vroeger werd tijdens de Allerzielenmis gebeden voor de zielen van overledenen die volgens het katholieke geloof nog in het vagevuur verbleven. Met die gebeden hoopten gelovigen dat de zielen sneller naar de hemel konden gaan.

Tegenwoordig wordt Allerzielen ook buiten de katholieke kerk herdacht. Mensen bezoeken begraafplaatsen, leggen bloemen bij graven of komen samen om stil te staan bij het verlies van een dierbare.

Door Redactie Hart van Nederland

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