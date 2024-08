Voor het eerst weer Friezen bij Canal Pride in Amsterdam

Voor het eerst sinds 2019 vaart er dit jaar weer een boot met Friezen mee bij de Canal Pride in Amsterdam. Hard nodig, vinden de deelnemers uit het noorden, want de provincie stemde eind februari het regenboogbeleid weg.

Met steun uit de samenleving wisten ze het toch genoeg geld bij elkaar te krijgen om een boot door de Amsterdamse grachten te laten varen en om gezamenlijk met een bus naar de hoofdstad af te reizen om zich daar te laten horen.

'Tolerantie gaat achteruit'

De provincie vindt het niet hun taak om een regenboogbeleid te voeren. "Heel vreemd, want de tolerantie gaat in dit land niet vooruit, maar achteruit. Het is zó nodig om onszelf te laten zien. Ook in Friesland zijn er mensen die in de kast zitten of worstelen met hun identiteit", aldus Andries Seefat van Stichting Promo Gay Leeuwarden.

"We hebben uiteindelijk met steun vanuit de samenleving geld bij elkaar verzameld om een boot te kunnen financieren. Dus kunnen we ons laten zien deze dag, we staan met ongeveer 100 mensen op onze eigen 'love boat'."

Bekijk in de video hierboven hoe dat eruitzag.