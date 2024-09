Volendammers gaan uit hun dak op nieuwe hit Blikkendag: 'Te gek voor woorden'

Heel Volendam kijkt er elk jaar naar uit: de kermis, het grootste dorpsfeest van het jaar. Een belangrijk onderdeel daarvan zijn de feestliedjes, die door de Volendammers zelf worden bedacht en gezongen. Er wordt zelfs een wedstrijd omheen georganiseerd. Dit jaar ging de prijs naar de band Likke Pêhp (Volendams voor 'lekke pijp').

De band, bestaande uit vrienden Marc, Jan, Stef, Rob, Robert en Kees, heeft met hun nummer Blikkendag een enorme hit te pakken in het dorp. Het lied is zo populair dat de groep van het ene naar het andere optreden gaat, met als hoogtepunt hun show in de grote biertent op maandag.

"Het was te gek voor woorden wat er in de zaal gebeurde," vertelt Marc aan Hart van Nederland. "We begonnen het eerste couplet en de tent ging meteen op z'n kop."

Benieuwd naar de hit? In bovenstaande video zie en hoor je waarom het lied zo aanslaat bij de Volendammers.