Vlöggeln in Ootmarsum: paastraditie trekt volle stad

Het paasweekend staat weer voor de deur, in het Twentse Ootmarsum betekent dat maar één ding: vlöggeln! Een eeuwenoude traditie waarbij jong en oud, hand in hand, zingend door de stad trekken. Zondag was het weer zover. Honderden mensen sloten aan in de slinger van stemmen, gevolgd door de beroemde Poaskearls. En daarna ging de fik erin op de paasweide!

De 78-jarige Henk Eersman doet al 70 jaar mee aan de traditie en weet als geen ander wat er dit weekend gaat gebeuren in het Twentse stadje. ''Vanaf mijn achtste loop ik al mee'', vertelt hij aan Hart van Nederland. Hij is na al die jaren nog steeds trouw aan de lange slinger van mensen die zich zingend hand in hand door steegjes en straten beweegt. ''Honderden mensen doen mee aan deze prachtige traditie'' aldus Henk.

Zingend door de stad

Het ritueel begint rond 17.00 uur als de acht Poaskearls, jonge vrijgezelle mannen van katholieke huize, de paasweide betreden en een ronde maken rond het paashout, terwijl ze het traditionele lied “Christus is opgestanden” zingen. Daarna trekken ze richting de stad, waar de voorzanger – dit jaar opnieuw Jan Veldboer – het startsein geeft voor het vlöggeln. "Ik ben nu voorzanger, maar ook ik ben ooit als kind meegetrokken,” vertelt Jan.

Paasvuur op historische grond

Na de wandeling en het zingen verzamelen de deelnemers zich bij de paasweide aan de Almelosestraat. Daar wordt rond 20.30 uur het grote paasvuur aangestoken door de oudste Poaskearl, terwijl de jongste twee het vuur brandend moeten houden. En opnieuw klinken de paasliederen over de velden.