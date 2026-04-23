Uniek: dorpsomroeper Willem brengt het laatste nieuws in Kockengen

Vandaag, 21:07

In Amerika en Japan zie en vooral hoor je het nog wel eens, in Nederland heel soms ook: een (vracht)wagen met een geluidsinstallatie erop die boodschappen verkondigt. Maar een echte dorpsomroeper... die kennen we al lang niet meer. Toch? Nou, niets is minder waar, want in Kockengen rijdt er met regelmaat nog een rond, al een halve eeuw lang: Willem Boele.

De zeventiger doet dit nog meerdere keren per week, naast al zijn andere drukke werkzaamheden. Iedereen is dol op hem en hij krijgt van de politie en de burgemeester veel vrijheid. Zo mag hij bijvoorbeeld ook over fietspaden rijden. Niemand die hem ook maar een strobreed in de weg legt.

En ook bijzonder: alles doet hij met maar één hand aan het stuur, want de andere gebruikt hij voor het schakelen, omroepen en het bedienen van de installatie.

Wil je zelf zien hoe Willem te werk gaat en hoe ze in het Utrechtse dorp over hem denken? Kijk dan de reportage bovenaan.

Door Redactie Hart van Nederland

