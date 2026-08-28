Caravans compleet aan gort tijdens wilde race in Eemnes

In Eemnes vlogen vrijdagavond de brokstukken in het rond tijdens de jaarlijkse caravanrace van Pulling Eemnes. Zo'n 45 auto's met caravan verschenen aan de start met één doel: zo lang mogelijk blijven rijden, totdat er van de caravan weinig meer over was.

De caravanrace vormde de vooravond van het trekkertrek-evenement op zaterdag. Het ging om een afvalrace, waarbij de deelnemers die het langst overbleven zich plaatsten voor de achteruitrij-caravanrace. Daar kregen de caravans opnieuw flink wat te verduren, met als doel ze uiteindelijk volledig uit elkaar te laten vallen. Op het evenement kwamen zo'n 5.000 bezoekers af.

Vader en zoon samen de baan op

Vader Thom en zoon Thomas deden dit jaar voor het eerst samen mee. Thomas reed eerder met een vriend, maar die wilde dit jaar liever met een biertje langs de kant staan en vooral kijken. Daarom stapte vader Thom naast zijn zoon in de auto.

Het duo begon goed voorbereid en vol goede moed aan de race. Hart van Nederland volgde vader en zoon van begin tot eind. Het resultaat zie je in bovenstaande video.