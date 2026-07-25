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Uitbundig Zomercarnaval trekt door centrum Rotterdam, geen incidenten gemeld

Evenementen

Vandaag, 18:57

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Ruim 2500 dansers en danseressen trekken zaterdagmiddag door het centrum van Rotterdam, bekeken door vele duizenden bezoekers. De 42e editie van het festijn verloopt tot dusver feestelijk en zonder grote problemen. Met zo'n 25 graden zit het weer ook mee.

Met het Zomercarnaval "viert Rotterdam de culturele rijkdom van de stad en haar gemeenschappen", vat de organisatie samen. Voor King Shayron Tremus en Queen Mireyna Richardson is het een droom die uitkomt, vertelden ze bij regionale omroep Rijnmond. Richardson mocht als kind al eens de kroon dragen tijdens het kindercarnaval. Nu is ze de eerste moeder die tot Queen is uitgeroepen. Voorheen mochten kandidaten met kinderen niet meedoen, maar die regel is geschrapt. "Dit is iets wat ik kan doorgeven aan mijn kleinkinderen en achterkleinkinderen. Amazing", zei ze vooraf.

Noemenswaardige incidenten zijn er niet, zei een politiewoordvoerder in de namiddag. De parade, met uitbundig versierde praalwagens en kostuums uit tientallen culturen, duurt tot 19.00 uur.

Door ANP

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