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Traditie: gezinnen zwaaien naar vertrekkende TT-bezoekers

Evenementen

Vandaag, 19:49

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Het is geen onbekend fenomeen voor mensen die in de wijde omtrek van Assen wonen. Het uitzwaaien van vertrekkende TT-bezoekers is een jarenlange traditie in Drenthe en Overijssel.

Duizenden toeschouwers verzamelen zich jaarlijks langs de A28 om de vertrekkende motorrijders toe te zingen en uit te zwaaien. Dat was dit jaar niet anders, zoals je kan zien op bovenstaande beelden.

De TT is een motorsportevenement waar jaarlijks tienduizenden mensen op afkomen, vorig jaar kwamen er in totaal meer dan 200.000 mensen op het evenement af. Die komen uit alle hoeken van Nederland, en veel bezoekers komen zelf ook met de motor. Zij worden uitgezwaaid en zwaaien vaak ook zelf terug.

Door Redactie Hart van Nederland

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