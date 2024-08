Tientallen Dirken komen samen op Dirkendag: 'Jan-Dirk is niet welkom'

Een bijzondere dag is het zaterdag in Den Oever. Het is namelijk Dirkendag. Iedereen met de naam Dirk is welkom bij café Tante Pietje. Maar Dirk, Dirk-jan of Dirkje mag ook, Jan-Dirk gaat dan weer te ver. ID's of paspoorten worden gecheckt bij de deur.

Het idee ontstond in 1984. Vijf mannen met de naam Dirk zaten naast elkaar in het café en bedachten zo om een Dirkendag te organiseren. Inmiddels komen er Dirken vanuit het hele land.

"Vorig jaar kwam er zelfs iemand uit Eindhoven", zegt Dirk Brommer. Hij is een van de jongste Dirken op Dirkendag. "We hebben veel oude Dirken, maar ik probeer om meer jonge Dirken naar Dirkendag te laten komen."

Hoe groter de buik, hoe meer een Dirk

Dit jaar is al de 41ste editie. Vroeger bij eerdere edities werden er zelf paspoorten gemaakt, met een bijzonder feitje erop: de buikomvang. Want: hoe groter de buik, hoe meer je een Dirk was, vertelt Hayke, een dochter van Dirk.

En wat al die Dirken dan samen doen? Dat zie je in bovenstaande video.