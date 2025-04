Blinde Wolter (39) speelt discipel in The Passion: 'Alles viel op z'n plek'

Het is zijn grootste droom: meespelen in The Passion. Wolter is geboren met een erfelijke oogaandoening waarbij je langzaam blind wordt. Maar hij laat zich hierdoor niet tegenhouden. Hij deed auditie bij Onbeperkt Talent van KRO-NCRV, een initiatief waarbij acteurs met een beperking kans maakten op een rol als discipel in The Passion 2025. En Wolters droom is uitgekomen: hij mag meedoen.

Wolter uit Waddinxveen was nog maar een peuter toen zijn vader iets opmerkte. “Doe de lamp maar uit”, zei hij, en zag hoe zijn zoontje tastend de muur afging, op zoek naar de lichtknop. Net als zijn zus bleek Wolter de erfelijke oogziekte Retinitis Pigmentosa te hebben. Een progressieve aandoening waarbij het zicht langzaam verdwijnt. “Die opening is nu zo groot als een limonaderietje”, vertelt hij over zijn huidige zicht.

Ondanks zijn beperking leidde hij als kind een vrij normaal leven. “Mijn ouders hebben ons nooit anders behandeld. Dat hielp. Ik kreeg niet het gevoel dat ik speciaal was.” Maar op zijn veertiende kwam de eerste harde klap. Tijdens een bezoek aan de oogarts kreeg hij onverwachts te horen: “Ik zou geen kinderen krijgen.” Nu, jaren later, zegt hij lachend: “Ik heb er drie.”

Van afkeuring tot applaus: 'Ik wil meer dan dit'

In 2013 kwam hij thuis te zitten, afgekeurd vanwege zijn visuele beperking. “Zo overspannen dat ik het toen fijn vond”, blikt hij terug. Toch bleef het kriebelen. “Ik zing hier in de kerk, op bruiloften, speel typetjes. Mensen zagen die combinatie en stuurden me berichtjes.”

Toen de kans kwam om auditie te doen voor The Passion, greep hij die met beide handen aan. “Ik had niet gedacht dat het nog iets zou worden. Maar alles viel op z’n plek.” Inmiddels speelt hij een van de discipelen van Jezus, samen met zijn geleidehond. “Ik ben een van de drie leerlingen die drie jaar met Jezus heeft gereisd. We spelen dat we hecht zijn, en daardoor word je het ook.”