Rotterdamse wateren dit weekend in teken van de Wereldhavendagen

Rotterdam verwacht dit weekeinde weer honderdduizenden bezoekers op de Wereldhavendagen, het jaarlijkse maritieme evenement op het water rond de Erasmusbrug en omliggende havens en kades.

Op het programma staan shows, demonstraties, excursies en activiteiten over alles wat met de Rotterdamse haven en werken in de haven te maken heeft. Het evenement, dat dit jaar de 47e editie beleeft, trok de afgelopen jaren steeds tussen 350.000 en 400.000 bezoekers.

Nieuw festivalplein

Nieuw op de Wereldhavendagen dit jaar is het Festivalplein, een centrale ontmoetingsplek tijdens het evenement. Op dit plein is een dag- en avondprogramma met optredens, interviews, debatten, cultureel en nautisch vermaak, horeca en activiteiten voor kinderen. Locatie is het Baltimoreplein, de grote open ruimte tussen de Cruise Terminal en het World Port Center op de Kop van Zuid.

Ook kunnen mensen gedurende het weekeinde over het onlangs ingepolderde terrein in de Rijnhaven wandelen. In dit gebied komen de komende jaren duizenden woningen en een park met een strand.

Opening door Aboutaleb

De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb opent vrijdagochtend om 10.00 uur de Wereldhavendagen. Hij doet dat samen met CEO Boudewijn Siemons van het Havenbedrijf, commandant Zeestrijdkrachten viceadmiraal René Tas, en de voorzitter van de organisatie achter de Wereldhavendagen, Niels Woudstra.

Het evenement duurt tot en met zondag.

ANP