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Pater Bernhard houdt kerkdienst tussen botsauto's in Hoorn

Evenementen

Gisteren, 19:32

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Het contrast kon niet groter zijn op de kermis in Hoorn. Daar waar het zaterdagavond nog krioelde van de jongeren in de botsauto's, was deze plek de ochtend erna het decor van een bijzondere kerkviering van de 85-jarige pater Bernhard van Welzenes.

Welzenes rijdt al tientallen jaren het hele land door als 'herder van de binnenvaart, de circus- en de kermiswereld'. Hij is dé pater voor binnenschippers, circusartiesten en kermisexploitanten. En als het aan hem ligt blijft hij het geloof nog jaren naar de mensen toe brengen.

Kerkdienst in de botsauto's op de kermis

Bezoekers van de kerkdienst genieten volop. "Ik hou van botsen, dus ik vind dit leuk", zegt een van hen. "Ik ga maar één keer per jaar naar de kerk. En dat is hier", zegt een ander.

Een kerkdienst in de botsauto's; wie maakt dat nou mee? Het levert bijzondere beelden op, zoals je op bovenstaande video ziet.

Door Redactie Hart van Nederland
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