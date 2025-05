Vijf mannen bouwen reusachtige V2-raket uit WO2 voor dorpsfeest

Vijf mannen uit het Overijsselse Hoonhorst hebben een bijzonder bouwproject afgerond: een 14 meter lange replica van een Duitse V2-raket. Het enorme gevaarte werd zaterdag onthuld tijdens het feest ter ere van het 255-jarig bestaan van het dorp.

Het idee ontstond al in 2020 tijdens een avondje met biertjes, vertelt Silvo Broeks aan Hart van Nederland. "Toen wilden we 250 jaar Hoonhorst vieren, maar corona gooide roet in het eten. Nu doen we het alsnog." Elk buurtschap verbeeldt een periode uit de geschiedenis van het dorp. De mannen kozen voor de Tweede Wereldoorlog, omdat vanaf het nabijgelegen landgoed Mataram destijds echte V2-raketten werden gelanceerd richting Antwerpen.

"Mijn vader zag ze vroeger letterlijk over het land vliegen", zegt Broeks. Dat maakte indruk. "Het is een moordwapen, maar ook technisch vernuft. Daarom wilden we er één bouwen, op ware grootte."

Maanden werk

Sinds januari werkten de mannen aan de replica, volledig van hout en uiteindelijk weersbestendig gemaakt met coating. De bouw was technisch een uitdaging. "Rond maken met hout is lastig. Maar Fons heeft het slim ontworpen", aldus Broeks.

De raket, die 2,5 ton weegt, staat vandaag op het dorpsplein als onderdeel van de Historische Markt. "We hopen dat er minstens duizend mensen komen kijken", zegt Broeks. Wat er daarna met de V2 gebeurt? "We zouden ’m graag aan een museum verkopen."