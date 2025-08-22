Kijkje in het timmerdorp: op laatste zomervakantiedag wordt er flink gesloopt

Bijna elk dorp of stad in Nederland heeft er wel eentje: een timmerdorp. Voor de kinderen heerlijk, die paar dagen zonder ouderlijk toezicht en voor de ouders lekker een paar dagen rust in huis. De timmerdorpen, in sommige plaatsen ook wel Huttendorp genoemd, blijken nog steeds razendpopulair. Zo ook in de Noord-Hollandse dorpen Uitgeest en Heiloo, waar ze toevallig allebei deze week hun 50-jarige bestaan vierden. En net zoals ieder jaar weer volle bak.

Een timmerdorp wordt meestal in de zomervakantie georganiseerd en kinderen leren hier onder begeleiding timmeren, zagen en bouwen om een eigen houten hut of zelfs een vlot te creëren.

Vrijdag, op de allerlaatste zomervakantiedag, was het weer klaar en moesten de timmerdorpen in alle vroegte weer worden gesloopt. Hart van Nederland was erbij, is te zien in bovenstaande video.