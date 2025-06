ZIEN: Dit historische stukje geschiedenis krijgt grondige opknapbeurt

In Nieuw-Vennep werd maandag een bijzonder stukje Nederlandse geschiedenis klaargemaakt voor vertrek. De iconische TEE-trein, ooit hét symbool van de wederopbouw in de jaren ’50, werd met groot materieel op vrachtwagens gehesen voor een rit richting Leek in Groningen. Daar wacht een grondige restauratie. De stichting Trans Europ Express wil de enige overgebleven trein van dit type in oude glorie herstellen.

Vrijwilligers van het pop-up Nederlands Transport Museum waren druk in de weer om alles in goede banen te leiden. "De trein is ontzettend bijzonder, is er nog maar eentje van," zegt Hans Altena, secretaris van de stichting, tegen Hart van Nederland. Het doel? Over een paar jaar moet de trein weer rijden, net als de beroemde Oriënt Express, dwars door Europa.

Bij het museum in Nieuw-Vennep keken geïnteresseerden en treinliefhebbers toe hoe de rijtuigen één voor één met hijskranen op de vrachtwagens werden gezet. Volgens Altena zal de trein via snelwegen langs plekken als Emmeloord en Joure rijden; steden die al decennia wachten op een echte treinverbinding. "Op symbolische wijze rijdt deze TEE dus als eerste over de nog niet bestaande Lelylijn."