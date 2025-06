150 kilo, 160 meter en veel aardbeien: Beverwijk viert 750-jarig bestaan met enorme aardbeienslof

In 1276 verleende graaf Floris V marktrecht aan de stad Beverwijk, een voorrecht dat steden toen niet zomaar kregen. Nu, 750 jaar later, wordt dit gevierd. En in Beverwijk kan dit niet anders gevierd worden dan met aardbeien. Met een team van 10 mensen maakte banketbakker Paul Veldt een 150 meter lange aardbeienslof, in 2 uur. In het bijzijn van een 'graaf Floris V', die de slof heeft mogen opmeten en uitdelen aan de stad.

Oorspronkelijk wilde de bakker het wereldrecord verbreken. Maar het uitnodigen van Guinness World Records was niet mogelijk, want de bakker kreeg nooit een reactie, zegt Doris Schyns van gemeente Beverwijk. "Het wereldrecord staat sinds april dit jaar op 121,88 meter op de naam van de Marokkaanse patissier Youssef El Gatou. Alleen kwamen ze erachter dat dit record gaat om een strawberrycake, en niet een aardbeienslof. Dat is niet hetzelfde."

3000 stukken

Het is echter niet de eerste keer dat Paul zo'n slof maakt. Rond de 25 jaar geleden maakte hij een slof van ongeveer 50 tot 75 meter voor de opening van de nieuwe straat.

De slof werd zaterdag iets langer dan verwacht: meer dan 160 meter. Er werden 3000 stukken gesneden, is te zien in bovenstaande video.