ZIEN: Praalwagens trekken door straten als afsluiter van Kwakelse Kermis

Maar liefst 39 praalwagens en drie loopgroepen trokken dinsdag door de straten van het Noord-Hollandse dorp De Kwakel. De Grote Optocht was de afsluiter van de Kwakelse Kermis. Een echte dorpstraditie waar de inwoners "trots" op zijn. Deelnemers hebben wekenlang gewerkt om deze 71e editie onvergetelijk te maken.

Het dorp kreeg voor hun Grote Optocht en de Kwakelse Kermis in 2022 de titel 'immaterieel cultureel erfgoed'. Volgens Kenniscentrum Immaterieel Erfgoed Nederland (KIEN) is het belangrijk om de dorpstraditie te waarborgen, aangezien deze altijd verandert.

Stichting De Kwakel zit achter de organisatie van het evenement. Vijftig vrijwilligers van de stichting hebben deze editie geholpen om de Grote Optocht mogelijk te maken. Volgens een van de vrijwilligers die Hart van Nederland sprak, voelen de dorpsgenoten zich door het label van cultureel erfgoed vooral gesterkt: "Sinds we het label 'immaterieel cultureel erfgoed' hebben, merken we wel dat we nog iets serieuzer worden genomen in onze traditie."

Wagens

De 39 wagens geven volgens de vrijwilliger allemaal een knipoog naar de actualiteit, een liedje of een film. Zo moest de lokale buurtsupermarkt onlangs sluiten omdat supermarkt COOP niet meer in de buurtsuper wilde investeren. Wagen nummer 38 heet daarom 'Supermarkt te COOP!' en wagen nummer 14 deelt zelf eten uit met hun wagen 'De rijdende redder'. Het sluiten van de buurtsupermarkt was volgens de vrijwilliger "een ramp voor het dorp".

Aan het eind van de middag volgde de felbegeerde prijsuitreiking, waar de winnaars bekroond werden met 'de eer'. "Degenen die dan winnen, laten echt wel een traantje."

Bovenaan het artikel zie je beelden van de optocht.