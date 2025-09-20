Terug

ZIEN: koorddansen op 62 meter hoogte boven Amsterdam

Vandaag, 20:28

Stel je voor: de wijk waar je woont is jarig en je wilt dat op een unieke manier vieren. Wat doe je dan? Waaghals Pieter Vis uit Amsterdam had hier wel een idee voor. Hij spande tussen de twee hoogste gebouwen in de buurt een koord, op 62 meter hoogte, en liep daar zaterdag met de crème de la crème van de wereldtop 'stackline lopen' - een soort koorddansen - overheen. En dat trok nogal wat bekijks.

Waarschuwing: als je last hebt van hoogtevrees, kun je het in je maag voelen als je de video hier boven bekijkt.

