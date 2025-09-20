ZIEN: koorddansen op 62 meter hoogte boven Amsterdam

Evenementen
Vandaag, 20:28
Stel je voor: de wijk waar je woont is jarig en je wilt dat op een unieke manier vieren. Wat doe je dan? Waaghals Pieter Vis uit Amsterdam had hier wel een idee voor. Hij spande tussen de twee hoogste gebouwen in de buurt een koord, op 62 meter hoogte, en liep daar zaterdag met de crème de la crème van de wereldtop 'stackline lopen' - een soort koorddansen - overheen. En dat trok nogal wat bekijks.
Waarschuwing: als je last hebt van hoogtevrees, kun je het in je maag voelen als je de video hier boven bekijkt.
Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.
Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.