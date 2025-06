Na Festival op de Ring is de A10 bij Amsterdam weer open

Na het Festival op de Ring zaterdag, ter gelegenheid van het 750-jarig bestaan van onze hoofdstad, is de Ring A10 in Amsterdam weer toegankelijk voor verkeer. De snelweg bij Zuid en Oost was om 15.00 uur weer open. De binnenring West duurde iets langer dan verwacht, maar was een half uur later ook weer vrijgegeven.

Zaterdag werd er niet alleen gefeest en gesport, maar ook getrouwd op de ringweg rondom Amsterdam, zoals te zien in bovenstaande video.

Een groot deel van de Ring was sinds vrijdagavond afgesloten voor het festival. Eerder was aangekondigd dat de weg zondag om 15.00 uur weer open zou zijn. Volgens de woordvoerder duurt het in West iets langer door de schoonmaakwerkzaamheden en klein herstel aan het asfalt.

'Druk maar beheersbaar'

Het evenement begon met een Run op de Ring, gevolgd door onder meer muziek, podia en sportieve evenementen. Even na 22.00 uur was het festival afgelopen.

Op het jubileumfeest kwamen ruim 200.000 mensen af. De organisatie noemde het festival "druk maar beheersbaar". Grote incidenten deden zich niet voor en de politie arresteerde twee personen.

Hart van Nederland/ANP