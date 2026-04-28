Gratis zwemmen? Amsterdam opent buitenbaden met speciale actie

Voor liefhebbers van een schoolslag of borstcrawl in de frisse buitenlucht is er goed nieuws: de meeste buitenzwembaden openen deze week weer hun deuren. Om het nieuwe seizoen goed in te luiden, organiseert de gemeente Amsterdam een speciale actie. Bezoekers van de buitenzwembaden Noorderparkbad, Flevoparkbad, Brediusbad en De Mirandabad kunnen bij hun kaartbestelling een gratis kaartje krijgen. Zo hoopt de gemeente zoveel mogelijk mensen naar buiten en in het water in te krijgen.

Dat is niet alleen leuk, maar ook nog eens goed voor je, zegt stadsdeelvoorzitter Caroline de Heer. "Het is heel belangrijk dat mensen bewegen, en zwemmen is een hele goede vorm van beweging", zegt ze tegen Hart van Nederland.

Leren zwemmen

In een land als Nederland draait zwemmen echter niet alleen om sport en recreatie. Goed leren zwemmen kan op een moment je leven redden, stelt De Heer. "We hebben ook heel veel water, dus je ziet dat mensen soms in het water belanden. Als je dan niet goed kan zwemmen, is het belangrijk dat je dat toch leert."

Hart van Nederland ging langs bij zwemmers die dinsdag hun eerste plons maakten in het Flevoparkbad. Dat zie je in bovenstaande video.