Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Gratis zwemmen? Amsterdam opent buitenbaden met speciale actie

Evenementen

Vandaag, 20:13 - Update: 2 uur geleden

Link gekopieerd

Voor liefhebbers van een schoolslag of borstcrawl in de frisse buitenlucht is er goed nieuws: de meeste buitenzwembaden openen deze week weer hun deuren. Om het nieuwe seizoen goed in te luiden, organiseert de gemeente Amsterdam een speciale actie. Bezoekers van de buitenzwembaden Noorderparkbad, Flevoparkbad, Brediusbad en De Mirandabad kunnen bij hun kaartbestelling een gratis kaartje krijgen. Zo hoopt de gemeente zoveel mogelijk mensen naar buiten en in het water in te krijgen.

Dat is niet alleen leuk, maar ook nog eens goed voor je, zegt stadsdeelvoorzitter Caroline de Heer. "Het is heel belangrijk dat mensen bewegen, en zwemmen is een hele goede vorm van beweging", zegt ze tegen Hart van Nederland.

Leren zwemmen

In een land als Nederland draait zwemmen echter niet alleen om sport en recreatie. Goed leren zwemmen kan op een moment je leven redden, stelt De Heer. "We hebben ook heel veel water, dus je ziet dat mensen soms in het water belanden. Als je dan niet goed kan zwemmen, is het belangrijk dat je dat toch leert."

Hart van Nederland ging langs bij zwemmers die dinsdag hun eerste plons maakten in het Flevoparkbad. Dat zie je in bovenstaande video.

Door Redactie Hart van Nederland

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.