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Unieke Draaiorgeldag brengt orgels van over de hele wereld samen in Uden

Evenementen

Gisteren, 22:12

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Bezoekers van de Mega Kermis in Uden konden maandag genieten van een bijzonder muzikaal spektakel. Tijdens de jaarlijkse Draaiorgeldag stonden bijna 25 draaiorgels opgesteld in het centrum. De orgels kwamen niet alleen uit Nederland, maar ook uit onder meer Duitsland, België, China en Chili.

Volgens organisator René Scheepers is de omvang van het evenement bijzonder. "Dit jaar staan er bijna 25 draaiorgels in Uden. In deze omvang vind je nergens anders in Nederland zoveel draaiorgels bij elkaar."

De Draaiorgeldag is inmiddels een vaste traditie tijdens de Udense kermis en trekt bezoekers uit het hele land. In het centrum waren zowel kleine draaiorgels als grote, rijk versierde exemplaren te zien en te horen.

'Eén grote orgelfamilie'

Scheepers vertelt dat veel deelnemers elkaar kennen van evenementen over de hele wereld. "Het voelt echt als één grote orgelfamilie. Mensen kennen elkaar van evenementen over de hele wereld en helpen elkaar. We spreken allemaal dezelfde orgeltaal."

Hoe gezellig het maandag was in Uden zie je in de bovenstaande video.

Door Redactie Hart van Nederland
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