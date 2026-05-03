ZIEN: Oldtimerbrommers weer van stal, liefhebbers trekken eropuit

In Deurne zijn de oldtimerbrommers weer van stal gehaald. Leden van club De Vette Bougie verzamelden zich zondagochtend voor hun eerste rit van het seizoen.

Bij café De Brightside werd nog even gesleuteld, voordat de stoet rond 10.00 uur vertrok. De deelnemers namen de tijd om hun brommers klaar te maken. Spiegels werden gepoetst en olie gecontroleerd, zodat iedereen goed voorbereid op pad kon. Daarna vertrok de groep voor een rit door de regio, onder meer richting Panningen.

Onderweg stond een tussenstop gepland, waar bezoekers de oldtimerbrommers van dichtbij konden bekijken, zoals je op bovenstaande video ziet.