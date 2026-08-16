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Uren in de rij voor broodje van Maickel, die zelf al dagen niet slaapt

Evenementen

Vandaag, 22:54

72 uur lang broodjes maken zonder te slapen. Maickel Bouw (34) uit Beek en Donk is bezig met een bijzondere recordpoging. En hij staat er niet alleen voor: zelfs diep in de nacht sluiten fans aan bij zijn foodtruck.

Sommige bezoekers hebben uren over voor een broodje van Maickel. De hele recordpoging is ook live te volgen via TikTok en Instagram.

Nog één keer doorzetten

Met zijn actie haalt Maickel geld op voor de lokale Kindervakantieweek. Zelf moet hij alle broodjes maken, waardoor vooral het slaaptekort een steeds grotere rol speelt.

Als alles volgens plan verloopt, maakt hij maandag rond 16.00 uur zijn laatste broodje na 72 uur. Hoe Maickel eraan toe is, hoe zijn moeder de stunt beleeft en waarom fans uren voor een broodje wachten, zie je in de video hierboven.

Door Redactie Hart van Nederland
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