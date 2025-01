Geen plons in Scheveningen, maar in Noord-Sleen duiken ze wél het nieuwe jaar in

Duizenden mensen hebben woensdag deelgenomen aan de traditionele nieuwjaarsduik, hoewel deze op meerdere plaatsen werd afgelast vanwege sterke wind en harde stromingen. Op veertig locaties kon de plons in het (zee)water niet doorgaan, maar op 130 andere plekken ging het evenement wel door. Zo waagden in het Drentse Noord-Sleen zo'n honderd mensen zich aan een frisse duik in het ijskoude water.

Vlak voor de duik werd de watertemperatuur gemeten: 5,3 graden. "Soms moet je gewoon even gek doen," vertelt een vrouw die klaarstaat om het koude water in te rennen.

Een vader, die samen met zijn kinderen langs de waterkant staat, kijkt met gezonde tegenzin uit naar de duik. "Een kameraad had mij overgehaald om mee te doen, maar hij heeft vanochtend afgebeld. Nu sta ik hier alleen met twee kinderen," lacht hij, gekleed in een iconische muts van een bekende worstenmaker. "Dit is het beste medicijn tegen een kater," verzekert een vrouw iets verderop.

Afgelast

Vooral langs de Noordzeekust gingen de nieuwjaarsduiken niet door. Ook de grootste duik in Scheveningen werd afgelast. "Het is vandaag echt te onstuimig aan de Scheveningse kust om een nieuwjaarsduik te doen. Windkracht 7 met windstoten van kracht 9 tot 10, een sterke stroming en golven van bijna 4 meter hoog," schetst Alex Schuttert, voorzitter van de Stichting Nieuwjaarsduiken Nederland.

De 2500 liter erwtensoep die de organisatie had klaargezet om de deelnemers in Scheveningen op te warmen, is gedoneerd aan het Leger des Heils. De soep wordt de komende weken uitgedeeld aan dak- en thuislozen in de Haagse regio. Ook de Voedselbank ontvangt een deel van de overgebleven soep.

Hart van Nederland / ANP