'Bedankt voor die bloemen', zal deze paus het ook zeggen?

De spanning stijgt bij Nederlandse bloemenkwekers nu er de eerste Pasen met paus Leo XIV in aantocht is. De kwekers hopen dat de traditie van Nederlandse bloemen in het Vaticaan wordt voortgezet. En natuurlijk op een "bedankt voor die bloemen".

Nederlandse telers verzorgen al jaren de bloemen op het Sint-Pietersplein rond Pasen. Het draait niet alleen om de bloemen zelf, maar ook om de internationale aandacht en erkenning.

Gigantische operatie

Om de bloemen zo vers mogelijk te houden, wordt de volledige opbouw al op zaterdag vóór Pasen gedaan. Rond het altaar en op het plein worden duizenden witte rozen geplaatst, aangevuld met bloemen als gerbera’s, chrysanten, anthuriums en delphinium in wit-rode tinten.

De laatste bloemen op het balkon worden pas zondagochtend neergezet, vlak voordat de paus zijn zegen uitspreekt. Voor kwekers blijft het afwachten: komen hun bloemen weer in beeld én volgt er opnieuw een dankwoord?