Piet maakt 35 jaar na zware val als oudste ooit comeback in paardenrace

Na 35 jaar staat de 72-jarige Piet Kivits weer aan de start van de Metworstrennen in Boxmeer. Ooit viel hij tijdens de knollenrace en stapte hij nooit meer op een paard. Maar het niet afmaken van die race bleef knagen. Dit jaar doet hij, als oudste deelnemer ooit, een ultieme poging om zijn comeback te maken.

In 1989 lag Piet op kop tijdens de knollenrace, tot zijn zadel begon te schuiven en hij onder zijn paard belandde. Zijn race was voorbij, maar zijn droom om te finishen bleef. Dankzij zijn coach Rob van Grinsven, die diep in de Metworstvereniging zit, begon hij een jaar geleden opnieuw met trainen. "Paardrijden is als fietsen, dat verleer je niet", zegt Piet. "Ik ben nooit getrouwd, altijd in Boxmeer gebleven, en voldoe aan alle eisen. Dit moest ik nog een keer doen."

Eeuwenoude traditie rond carnaval

De Metworstrennen, een paardenrace met een historie die teruggaat tot de 15e eeuw, vindt traditioneel plaats op de maandag voor carnaval. De ruiters trekken in de vroege ochtend met trommels en hoornblazers richting het Vortums Veld, waar de afvalrace om de titel ‘Koning van de Metworst’ plaatsvindt.

Piet maakt zich geen zorgen over zijn leeftijd. "Als je 72 omdraait, ben ik nog steeds de oudste", lacht hij. "Maar als ik erop zit, voel ik niks meer." Zijn kansen schat hij op 10 procent, maar met zijn trouwe paard Senna hoopt hij een plek op het podium te veroveren.