Limburg uitgeroepen tot slimste regio ter wereld

Limburg mag zich de slimste regio ter wereld noemen. De provincie heeft die titel gekregen van de internationale denktank Intelligent Community Forum (ICF). De prijs werd uitgereikt aan Brightlands, een samenwerkingsverband van vier campussen in Limburg waar onderzoek wordt gedaan naar onder meer gezondheid, kunstmatige intelligentie (AI), duurzame chemie en voedsel. In 2011 ging de titel nog naar de Brainportregio Eindhoven.

Het ICF beoordeelt jaarlijks regio's over de hele wereld op onder meer economische en sociale ontwikkeling. Volgens de jury onderscheidt Limburg zich door de nauwe samenwerking tussen overheden, bedrijven en kennisinstellingen op de Brightlands-campussen.

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Van mijnbouw naar innovatie

De jury prijst daarnaast de economische ontwikkeling die Limburg heeft doorgemaakt sinds de sluiting van de mijnen, zo'n zestig jaar geleden. Waar de provincie vroeger sterk afhankelijk was van de mijnbouw, speelt innovatie inmiddels een belangrijke rol in de regionale economie.

Limburg nam het in de finale op tegen zes andere regio's: Assaí in Brazilië, Bursa in Turkije, Hilliard in de Verenigde Staten, Kingston in Canada, Las Rozas de Madrid in Spanje en Yunlin in Taiwan. Uiteindelijk ging de titel naar Limburg.