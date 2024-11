LEGO-kunstwerk van 2,5 miljoen steentjes te zien in Leerdam: 'Negen maanden aan gewerkt'

Maar liefst 2,5 miljoen steentjes waren er nodig voor het diorama van LEGO dat vrijdag te zien is in Leerdam. Daar vindt het evenement BrickFreaksLeerdam plaats, georganiseerd door de twee vrienden Jacques Hoencamp en Richard van Strien. Dertien jaar geleden kwamen ze erachter dat ze LEGO als gemeenschappelijke hobby hebben, en daarna is hun hobby uitgegroeid tot een jaarlijks evenement dat zo'n 15.000 bezoekers trekt.

Het LEGO-festijn wordt dit jaar voor de elfde keer georganiseerd. In de hal ligt maar liefst 1.000 kilo aan steentjes die de twee mannen door de jaren heen hebben verzameld. Het evenement is gratis, en dat is niet zonder reden: "Ieder kind moet met LEGO kunnen spelen", zegt organisator Hoencamp tegen Hart van Nederland. "Er komen bijvoorbeeld 25 kinderen vanuit de voedselbank naar het evenement toe en als ik die kinderen dan zie lachen, dan zijn alle uren die ik erin gestopt heb het helemaal waard."

Kedeng kedeng

Zo'n veertig vrijwilligers helpen met de opbouw en op de dag zelf. Het pronkstuk is toch wel het diorama van 2,5 miljoen steentjes (zie onderstaande foto). Het duurde negen maanden om het op te bouwen, vertelt Hoencamp tegen Hart van Nederland. "De grote stukken maken we thuis, nadat we een schets hebben gemaakt. Vervolgens nemen we het mee naar de zaal waar we drie dagen en drie nachten aan het bouwen zijn om alles in elkaar te zetten."

Elk jaar heeft het evenement in de Utrechtse stad een ander thema. "Ik haal inspiratie uit wat kinderen roepen of tegen me zeggen. Vorig jaar vroeg een kind of we geen trein hadden, en toen zijn we een thema rondom een trein gaan bedenken", legt de organisator uit. Het thema dit jaar is daarom geworden: Kedeng kedeng, een reis door de tijd. Het diorama toont de treinreis die begint in de prehistorie en eindigt in het nu.