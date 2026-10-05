Last Man Standing op Terschelling draait om extreem uithoudingsvermogen

Meer dan twee dagen achter elkaar ieder uur een rondje van 6,7 kilometer rennen. Dat gebeurde dit weekend tijdens de eerste editie van de Last Man Standing op Terschelling. De extreme ultraloop past in een bredere trend: steeds meer Nederlanders kiezen voor zware sportuitdagingen als ultralopen, Ironmans en Hyrox. Ook Jeroen van Veen deed mee. Hij hield het een etmaal en ruim 160 kilometer vol.

De backyard ultra kent geen vaste finish. Ieder uur start opnieuw een ronde van 6,7 kilometer. Wie niet op tijd terug is of besluit te stoppen, ligt direct uit de wedstrijd. Volgens Van Veen draait de wedstrijd niet alleen om fysieke kracht, maar vooral om doorzettingsvermogen en de mentale strijd om steeds opnieuw aan de start te verschijnen.

Mentale grenzen

De groei van dit soort evenementen is ook online zichtbaar. Zo is de belangstelling voor Hyrox de afgelopen vijf jaar met ruim 3.000 procent toegenomen. Volgens sportpsycholoog Rico Schuijers doen veel deelnemers mee om hun eigen fysieke en mentale grenzen te verleggen. Juist het overwinnen van momenten waarop je eigenlijk wilt opgeven, maakt dit soort extreme duursporten volgens hem zo aantrekkelijk.

Beeld: Upfront/Jils Evers