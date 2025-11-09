Terug

Lady Gaga-fans slapen voor ingang Ziggo Dome: 'Eén groot gekkenhuis hier'

Vandaag, 11:23 - Update: 2 uur geleden

Lady Gaga treedt zondag voor het eerst in drie jaar weer op in Nederland. Haar fans kunnen nauwelijks wachten en staan zondagochtend al vroeg voor de deur van de Ziggo Dome in Amsterdam. Sommigen hebben zelfs de nacht doorgebracht voor de ingang van de concertzaal.

"Het was koud vannacht, maar we hebben het overleefd. Nu hebben we het wel zwaar", zegt een fan zondagochtend tegen een verslaggever van Hart van Nederland ter plaatse. Een ander zegt: "We zijn gisteravond aangekomen en hebben maar twee uur geslapen." Volgens hem stond er 's nachts al een rij.

Een andere 'little monster', zoals de fans ook wel worden genoemd, kwam in de ochtend aan. Toen al was het druk, laat hij weten. "Het is één groot gekkenhuis hier. We willen een plekje vooraan hebben en dan hoort daar vroeg opstaan bij."

Wereldtour

De laatste show van de wereldberoemde zangeres was in de GelreDome in Arnhem. Inmiddels is Lady Gaga 38 jaar oud en druk bezig met haar wereldtour The Mayhem Ball Tour.

De Europese reeks van deze tour begon eind september in Londen. Amsterdam is nu aan de beurt, waar Lady Gaga haar nieuwe album MAYHEM promoot. Op dat album staan nummers als Disease, Die With a Smile en Abracadabra.

Dure kaartjes

De Telegraaf meldde eerder deze week dat de illegale kaartverkoop flink uit de hand is gelopen. Op Marktplaats worden duizenden tickets aangeboden voor woekerprijzen. Een kaartje kost bijvoorbeeld 800 euro om over te kopen, terwijl de originele prijs ongeveer 160 euro is.

Na Amsterdam reist Gaga verder langs grote Europese steden als Stockholm, Milaan, Barcelona, Berlijn en Parijs.

Door Redactie Hart van Nederland

