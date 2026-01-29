Laatste RadioRing voor Aan De Slag! en talent-award naar 538-dj

Bij de mogelijk allerlaatste editie van de Gouden RadioRing is het NPO Radio 2-programma Aan de Slag! er donderdagavond met de hoofdprijs vandoor gegaan. AVROTROS-presentator Bart Arens kreeg daar bovenop ook nog eens de award voor Populairste Presentator. Floris Molenaar van Radio 538 mocht de Marconi Award voor Aanstormend Talent mee naar huis nemen.

Arens was zelf niet aanwezig bij de prijsuitreiking, omdat hij momenteel op vakantie is in Australië. Wel sprak hij de zaal toe via een liveverbinding, midden in de Australische nacht. Zijn team nam de prijs namens hem op het podium in ontvangst. Aan de Slag! bestaat sinds 2015 en is iedere werkdag te horen tussen 09.00 en 12.00 uur op NPO Radio 2.

Andere genomineerden waren Circus Brainrot van Yoursafe Radio, De Nieuwe Morgen van Groot Nieuws Radio, KINKSTART van KINK en Spijkers met Koppen van NPO Radio 2 en BNNVARA.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Talent en oude rot

Ook werden er prijzen uitgedeeld voor een vertrouwde stem én voor een aanstormend talent. Hans Schiffers, presentator bij NPO Radio 5, kreeg de Marconi Oeuvre Award. Floris Molenaar van Radio 538 ontving uit handen van Qmusic-dj Jorien Renkema de Marconi Award voor Aanstormend Talent. Die prijs is bedoeld voor radiomakers die zich in korte tijd weten te onderscheiden. De award “laat zien dat Molenaar wordt gezien als een veelbelovende nieuwe stem op de radio”, meldt AVROTROS.

NPO Radio 5 kreeg voor de derde keer de Marconi Award voor Beste Zender. Ook Joe en BNR Nieuwsradio waren hiervoor genomineerd.

Emotie

Een emotioneel moment was er bij de uitreiking van de Gerwin Visser Award. Deze prijs is bedoeld voor een medewerker achter de schermen en werd ingesteld na het tragische overlijden van Gerwin Visser, precies een jaar geleden. De 25-jarige producer was destijds op vakantie in Costa Rica, waar hij verdronk.

Dion Posdijk van KINK mocht de prijs in ontvangst nemen, wat hem zichtbaar raakte. “Bedankt voor deze waardering. Ik ben ontzettend trots dat ik voor KINK werk”, zei hij.

Deze editie van de Gouden RadioRing was mogelijk ook de laatste. AVROTROS moet stoppen met de organisatie vanwege bezuinigingen op de publieke omroep. Wel wordt er gewerkt aan een mogelijke doorstart in 2027, in samenwerking met Talpa Radio, DPG Media, FD Mediagroep en Mediahuis Radio.

Bij Shownieuws is het stoppen van de RadioRing uitgebreid aan bod gekomen: