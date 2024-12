Jongeren massaal ongelovig: zo probeert de kerk op kerstavond het tij te keren

De kerken zitten met kerst traditioneel voller dan normaal, maar het contrast met de rest van het jaar is groot. Uit cijfers van het CBS blijkt dat minder dan 30 procent van de Nederlanders zichzelf nog katholiek of protestants noemt. Onder jongeren is dat percentage nog lager: slechts 15 procent van de mensen onder de 35 jaar voelt zich verbonden met het christendom. Voor de kerk is kerstnacht daarom een belangrijk moment om nieuwe generaties aan te spreken.

Het dalende kerkbezoek is een trend die al decennia gaande is. 30 jaar geleden rekende nog bijna twee derde van de Nederlanders zich tot het christendom. Vandaag de dag is dat nog geen derde, en vooral jongeren kiezen steeds vaker voor een leven zonder religieuze invulling. Het contrast is scherp: terwijl slechts 15 procent van de jongeren christelijk is, groeit het aantal 35-minners dat geen godsdienst aanhangt naar ongeveer 70 procent.

Van de grote religies groeit alleen de islam onder dezelfde doelgroep, inmiddels zo'n 10 procent van de 15 tot 35-jarigen en zelfs één op de zeven 15 tot 18-jarigen.

Modernisering

Om relevant te blijven, zetten de katholieke en protestantse kerken steeds meer in op modernisering. Zo worden er in Den Bosch ook activiteiten georganiseerd waarbij jongeren actief worden betrokken. In Den Bosch, met de imposante Sint-Janskathedraal, worden kerstavond en kerstochtend benut om jong en oud samen te brengen. Zo zijn er speciale gezinsvieringen en is dinsdagmiddag een speciale viering om vooral ook gezinnen aan te spreken, te zien in bovenstaande video.