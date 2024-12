Kaa(r)sstad Gouda volop in de spotlight: duizenden lichtjes aangestoken

Al 69 jaar lang steekt Gouda in december de kaarsjes aan om het einde van het jaar te vieren, en ook aan het einde van 2024 is dat traditiegetrouw niet anders. Duizenden kaarsjes – en tegenwoordig ook ledlampen – hullen de binnenstad in een warme gloed. Het ontsteken ervan blijft een prachtig schouwspel voor de 25.000 bezoekers van de kaa(r)sstad.

Deze editie is extra bijzonder, want de burgemeester van zusterstad Solingen is aanwezig. Zijn stad was op vrijdag 23 augustus het doelwit van een door IS opgeëiste aanslag waarbij drie mensen omkwamen. Met het aansteken van het laatste kaarsje in het stadhuis wordt tijdens het verder feestelijke lichtfeest stilgestaan bij deze tragische gebeurtenis.

Een van de hoogtepunten is de ontsteking van de grote kerstboom op de Markt, die versierd is met 10.000 ledlampjes. Benieuwd hoe dat eruitziet? Bekijk de video hierboven.