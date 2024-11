Timberlake, Olivia Rodrigo en Muse als publiekstrekkers op Pinkpop 2025

Justin Timberlake en Olivia Rodrigo zijn bevestigd als de grote publiekstrekkers voor Pinkpop 2025. Dinsdagochtend lekte al uit dat ook Muse het podium in Landgraaf zal betreden. De organisatie van het festival heeft inmiddels de eerste 28 namen van de line-up onthuld. De kaartverkoop van het festival begint vrijdag.

Afgelopen zomer was Justin Timberlake ook nog in Nederland. Fan Jasmijn viel toen met haar neus in de boter toen ze werd getrakteerd op een heuse serenade. Hoe dat verliep zie je in de video hierboven.

Naast de drie headliners zullen ook andere internationaal bekende artiesten optreden. Onder meer The Last Dinner Party, KoRn, Kaiser Chiefs, Biffy Clyro, Mark Ambor staan gepland. Voor de Nederlandse fans is ook Joost Klein van de partij, net als Krezip en Claude.

Kaartverkoop

Pinkpop vindt plaats van vrijdag 20 tot en met zondag 22 juni in Landgraaf. Het festival trekt jaarlijks tienduizenden bezoekers en is al decennia een begrip in de muziekwereld.

De kaartverkoop start aanstaande vrijdag om 09.00 uur. Fans wordt geadviseerd om er snel bij te zijn, gezien de populariteit van de headliners.

Eerder op de dag werd ook de line-up van Paaspop 2025 bekend gemaakt.