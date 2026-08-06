30 jaar Jan Smit: trouwe fans Coby en Sandra koesteren bijzondere herinnering

Makelaar, presentator, voetbalvoorzitter... je zou het bijna vergeten, maar Jan Smit is toch vooral zanger. Hij loopt al zo lang mee als artiest dat we hem bijna een beetje voor lief nemen. Gezien zijn leeftijd van 40 jaar is dat eigenlijk best uniek.

Wie kent de beelden niet van zijn grote doorbraak als 10-jarig jochie op het podium naast Carola Smit tijdens het BZN-concert A Symphonic Night? Hij groeide al snel van kindster uit tot tieneridool en nu zit hij alweer 30 jaar in het vak en staat hij nog regelmaat op het podium.

Fans van het eerste uur

In zijn Volendam wordt dat dit weekend gevierd met een paar jubileumconcerten. Twee mensen die er helaas niet bij zijn, maar wel tot zijn grootste fans behoren, zijn Coby (72) en Sandra (40) uit Heerenveen. Zij volgen Jan al sinds het allereerste begin. Coby en haar vorig jaar overleden man John beheerden zelfs enkele jaren Jans fanclub.

Dat doen ze inmiddels niet meer en concerten bezoeken gebeurt ook niet meer zo vaak als vroeger. Toch is die bijzondere band met Jan altijd gebleven.

Bijzondere lunch met Jan

Sandra: "Mijn vader is in 2025 overleden. Hij had lange tijd nog een grote wens: een lunch met Jan Smit voordat hij zou overlijden. Dat is vorig jaar zomer dankzij de wensambulance hier in Noord-Nederland mogelijk gemaakt. Wij zijn met mijn vader naar Volendam gebracht, naar een restaurant. Daar was Jan, die ging met ons lunchen. Zelfs zijn ouders kwamen nog even langs, dat was wel heel bijzonder. Dat geeft aan hoe die mensen in elkaar steken."