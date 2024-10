Honderden lege stoelen bij Rouwkost Run staan voor groot verdriet

Maar liefst 770 lege stoeltjes. Ze stonden tijdens de Rouwkost Run deze zaterdag symbool voor overleden kinderen, zoals bijvoorbeeld bij een miskraam. Tijdens de run, die in Amersfoort plaatsvond, stonden deelnemers en toeschouwers stil bij dit soort verlies.

Vader Tom maakte het zelf mee in 2018, toen zijn zoontje Mees een minuut leefde na de geboorte, waarna hij op de borst van zijn moeder overleed. De gebeurtenis was extreem aangrijpend voor de familie, wat geheel begrijpelijk is. Tom raakte in een depressie, maar wist daar gelukkig weer uit te klimmen door middel van sport. En nu liep hij de 30 kilometer tijdens de Rouwkost Run, die overigens ook in 5 kilometer volbracht kon worden.

Tom, die nu inmiddels weer vader is geworden van de inmiddels zeven maanden oude Lotte, ervoer veel emoties tijdens de run voor het goede doel: "De lege stoeltjes zijn ontzettend confronterend. Het raakt maar is ook de realiteit. Ik hoop dat er veel wordt opgehaald en ook vooral dat het taboe doorbroken wordt, dat er over gesproken wordt."

Naam en kaarsje

De stichting achter de loop, Stichting Rouwkost, is er om ouders te ondersteunen die te maken krijgen met het verliezen van een kind. Ze hebben de run georganiseerd om ook meer bekendheid te genereren voor de Baby Loss Awareness Week. Oprichter Bjorn Visser: "Wij besteden hier als stichting volop aandacht aan. Denk bijvoorbeeld aan onze social media-campagne: #legestoel. De lege stoel staat symbool voor het verlies van een kind. Hoewel de kinderen fysiek niet meer bij ons zijn, voelt het alsof ze nog steeds met ons aan tafel zitten."

De meeste stoelen waren tijdens de loop voorzien van een naam en een kaarsje, sommige ouders plaatsten op de stoel ook een aandenken aan hun kindje om heter zo toch 'bij te hebben'. Visser wil benadrukken dat de run zeer zeker van serieuze aard is, maar dat het ook een vrolijke middag is geworden. "De perfecte combinatie van verdriet en plezier, eigenlijk net zoals de ouders dat in het dagelijks leven ervaren."