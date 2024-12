Hij gaat vanavond gewoon weer aan, de 'grootste kerstboom ter wereld'

In het Rockefeller Center in New York gaan ze er prat op de mooiste kerstboom van de wereld te hebben, wij hebben vanaf zaterdagavond in ieder geval weer de hoogste. In IJsselstein bereidt men zich voor op het ontsteken van de lichtsnoeren in de 366,8 meter hoge Gerbrandytoren.

Benieuwd hoe het 'aansteken' er vorig jaar uitzag? Bekijk het in bovenstaande video.

Even was nog de vraag of de 'boom' wel opgebouwd kon worden vanwege de wind maar inmiddels heeft een woordvoerder laten weten dat de ledlampjes in Zendmast Lopik zaterdagavond om 20.30 gewoon kunnen worden ontstoken.

De kerstboom wordt door de burgemeester van IJsselstein en Ghita van der Kraan, de voorzitter van stichting De Grootste Kerstboom aangezet, de lampjes blijven aan tot 6 januari. De eerste keer dat de toren werd omgetoverd tot kerstboom was in 1992, toen meteen het Guinness Book of World Records werd gehaald.