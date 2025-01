Micha was 4 toen WOII uitbrak, jarenlang zat hij in een hel

Een keer in de 5 jaar worden bij Herinneringscentrum Kamp Westerbork alle namen voorgelezen van de slachtoffers van de Holocaust. Dit voorlezen van de ongeveer 104.000 namen neemt 6 dagen en 5 nachten in beslag en eindigt op 27 januari, precies op de dag dat 80 jaar geleden Auschwitz werd bevrijd. Het voordragen van de namen gebeurt door 800 bekende en minder bekende mensen, onder wie Micha Gelber die als jonge jongen in Kamp Westerbork en Bergen-Belsen heeft gezeten. Voor hem is het voorlezen van belang. "Er zit iets plechtigs en iets zwaars in. Je bent er op dat moment intensief geestelijk mee bezig."

Micha Gelber was 4 jaar oud toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak en 7 toen hij met zijn ouders en broer terechtkwam in Westerbork. 5 maanden later werd het gezin gedeporteerd naar Bergen-Belsen. Er kwam geen einde aan het leed: ze werden in 1945, toen het einde van de oorlog naderde, door de Duitsers op het 'verloren transport' gezet, een trein met onbekende bestemming naar het oosten. De verschrikking duurde 14 dagen, tot de trein door de Russen werd bevrijd. Velen zijn gestorven door zwakte en ziekte, maar het gezin Gelber overleefde het.

Gelber vertelt onder meer op scholen over zijn ervaringen. "Ik ben niet emotioneel, dat heb ik weggeschoven, ik weet nog goed wanneer. Toen ik nog heel jong was en terugkwam uit Duitsland, in juni 1945, 'I made up my mind'. Het leven van een mens is niets waard, dat heb ik gezien. Daar ben ik intern door verhard, zodat ik makkelijk erover heb kunnen praten. Ik laat geen traan. Ik kijk naar de toekomst, ik ben positief en optimistisch. Dat is mijn levensleus."

Indruk

Hij hoopt door het delen van zijn ervaringen een belangrijke les mee te geven. "Wat het meeste indruk maakt is, hoop ik, het inhoudelijke van de Holocaust, hoe men letterlijk genocide heeft gepleegd op Joden, op Roma en Sinti, waar ze ook woonden of leefden. Dat leg ik ze uit, hoe men onterecht kan optreden tegen een bepaalde groep mensen en die rigoureus afmaakt. Dan hoop ik dat ze dat zelf niet gaan doen tegen welke groepering dan ook."