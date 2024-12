Gestreste ouders kampen met sinterklaasdrukte: surprise kopen in opmars

Ouders met Sinterklaas-stress kiezen tegenwoordig soms voor kant-en-klare surprises. De redenen zijn tijdnood en drukte voor het 'heerlijk avondje'. Met de kinderen een surprise voor een klasgenootje maken, schiet er soms simpelweg bij in. Bedrijfjes en particulieren spelen hierop in door volledig afgewerkte knutselwerken te verkopen.

De populariteit van kant-en-klare surprises weerspiegelt de hectiek van deze tijd van het jaar. Toch overheerst bij velen de voorpret. Dat zie je in de video bovenaan.

De vraag naar deze betaalde oplossingen groeit en aanbieders draaien overuren. Bij bedrijven zoals KarTent vliegen de creatieve surprises van karton de deur uit. Het bedrijf, dat normaal kartonnen stands en picknicktafels produceert, speelt slim in op de Sinterklaasdrukte met vijftien verschillende surprise-ontwerpen. Oprichter Timo Krenn merkt dat de vraag dit jaar enorm is. "We verkopen vijf keer meer surprises dan vorig jaar. Vooral de parfumfles, stoomboot en platenspeler zijn populair", vertelt hij. De kartonnen surprises zijn eenvoudig in elkaar te zetten: uitknippen, vastlijmen, en eventueel versieren.

Voor veel ouders blijkt het een uitkomst: tijdsbesparing én garantie op een mooi eindresultaat. Toch is er ook kritiek, want scholen en sommige ouders vinden dat surprises zelfgemaakt moeten zijn. Desalniettemin draait surprise-verkoper op volle toeren. "Mensen bestellen zelfs vandaag nog met de hoop het op tijd in huis te hebben,” zegt Krenn woensdag, een dag voor 5 december. “De druk is groot, maar we willen iedereen helpen om een stressvrije pakjesavond te beleven.”