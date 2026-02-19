Na rellen en nieuwe locatie keert kermis terug naar centrum van Emmeloord

Na de mislukte editie van vorig jaar keert de kermis terug naar het centrum van Emmeloord. Bezoekers reageren opgelucht en enthousiast en zijn blij dat de kermis weer op de vertrouwde plek plaatsvindt.

Vorig jaar werd de kermis verplaatst naar het evenemententerrein buiten de stad. Dat gebeurde nadat in 2024 rellende jongeren voor onrust zorgden en de veiligheid van bezoekers in gevaar brachten. De verhuizing zorgde ervoor dat de overlast verdween, maar ook dat het aantal bezoekers flink terugliep. Reden genoeg om de kermis dit jaar weer in het centrum te houden.

Bekijk de video over de rellende jongeren op de kermis van Emmeloord in 2024:

2:03 Kermis Emmeloord eerder dicht om onrust en vernielingen: 'Bedreigend'

Vreugde onder de Emmeloorders

Kermisorganisator René Duursma laat aan Omroep Flevoland weten blij te zijn dat de kermis terugkeert naar het centrum. Ook de inwoners van Emmeloord reageren positief. Zo klinkt onder meer: 'de kermis hoort gewoon hier' en 'hartstikke mooi, gezellig'. Tegelijkertijd benadrukt Duursma dat de terugkeer niet zonder risico is.