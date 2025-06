Boyd fietst met scholieren Alpe d'HuZus voor overleden moeder: 'Ik kon toen niets doen'

Leerlingen, docenten en vrijwilligers uit Flevoland gingen woensdag met z'n allen de berg op in het kader van 'Alpe d'HuZus'. Dat is altijd op de woensdag voor de koersweek van het evenement in Frankrijk, en is bedoeld voor vrijwilligers en mensen die een binding hebben met een deelnemer aan Alpe d'HuZes. De rest van de dagen staan ze bij het evenement in de bochten, maken ze toiletten schoon en doen andere klussen.

Boyd Besselink is de motor achter het Flevolandse clubje sportievelingen dat vandaag aan de Alpe D'HuZus meedeed. Hij werd geconfronteerd met kanker toen zijn moeder ziek werd en uiteindelijk in 2012 overleed. Sinds die dag organiseert hij activiteiten om geld in te zamelen voor kankeronderzoek.

" Boyd, wakker worden, kom even mee naar beneden", hoorde Boyd jaren geleden. "Eenmaal beneden stond mijn moeder huilend in de kamer en vertelde ze dat het ziekenhuis had gebeld. Ze wilden dat we daarnaartoe kwamen om het nieuws te horen. Eigenlijk wisten we het al. Kanker."

Jaron verloor zijn broertje Thijn en later ook zijn moeder aan kanker. Nu fietst hij samen met zijn familie als Team De Veldblommetjes de Alpe d’HuZes op om geld in te zamelen voor kankeronderzoek:

2:47 Jaron beklimt Alpe d’Huez voor broer (8) en moeder die hij verloor aan kanker

Boyds moeder kon niet meer beter worden. "We moesten knokken voor tijd. Tijd die we samen konden benutten om dat nog te doen wat zij graag wilde. Ik kon niks doen, enkel toekijken en zorgen dat de tijd die ze nog had zo aangenaam mogelijk verliep."

In 2011 zag Boyd Alpe d’HuZes op televisie. Hij wist meteen: dit wil ik voor mijn moeder gaan doen. Nu is Boyd voor de tiende keer met leerlingen en leraren uit Flevoland naar Frankrijk gereisd om onder de noemer ‘Flevoland fietst tegen kanker’ mee te doen en te helpen bij het evenement.

