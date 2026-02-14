Volg Hart van Nederland
Love is in the air: tien geliefden in alle vroegte verrast met ontbijtje op bed

Vandaag, 12:00 - Update: 1 uur geleden

Valentijnsdag is aangebroken: het moment waarop geliefden elkaar verrassen met cadeautjes, bloemen en ontbijt op bed. Dat betekent dat het drukte van jewelste is bij bakkerijen, bloemisten en cateringbedrijven. Zo ook bij Soraya, die bij tien geliefden verrast met een Valentijnsontbijtbox.

Ze is er al sinds donderdag flink druk mee: inkopen doen, voorbereidingen treffen en vooral heel veel broodjes smeren. Het Valentijnsthema mag daarbij natuurlijk niet ontbreken. "Ik heb speciaal een Valentijnsoutfit gekocht. Een roze joggingbroek met hartjes", vertelt Soraya bij Hart van Nederland.

Benieuwd hoe de verrassingen uitpakken voor de tortelduifjes? Kijk dan de bovenstaande video.

Door Redactie Hart van Nederland

