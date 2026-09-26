Fatbikejeugd uitgenodigd met Burendag na onrust in buurt

Na een zomer vol incidenten is het tijd om de verbinding te zoeken. In Heerlen wordt de grootste Burendag activiteit van Nederland georganiseerd. En speciaal hiervoor is de lokale fatbikejeugd uitgenodigd om te komen. Deze zomer zijn er namelijk meerdere incidenten geweest in de buurt tussen de bewoners en jongeren, zoals eieren gooien en mensen van scootmobielen aftrappen. Sven Paas (organisator namens Buurtvereniging De Passart) vindt het echter tijd dat er een nieuwe start wordt gemaakt.

"We organiseren dit om mensen te verbinden. De jeugd hier heeft buiten school om weinig te doen. Dan zijn zulke activiteiten als dit extra belangrijk!" Op het evenement zijn veel jongeren afgekomen. Iets waar Sven stiekem op hoopte, maar ook twijfels over had. "Mensen hadden zich wel aangemeld, maar dan is het nog maar afwachten of ze ook echt komen. Nu is het de vraag of dit gaat leiden tot meer verbinding onderling voor de komende tijd. Ik hoop er echt op, want de wijk heeft daar echt behoefte aan na deze zomer."

Verwende jeugd van tegenwoordig

Daar is Martin van der Heyden (inwoner Heerlerheide) het meer dan mee eens. Hij heeft meerdere incidenten in de buurt gezien die gewoon echt niet kunnen. "Ik zag hoe een man gewoon zonder reden van zijn scootmobiel werd afgetrapt door zo'n jongen op een fatbike. Ik was gewoon in shock en ben de man gelijk gaan helpen. Maar het is te bizar voor woorden! Daarnaast weet ik dat bij meerdere mensen er eieren tegen de ramen zijn gegooid. De jeugd gedraagt zich tegenwoordig erg opstandig en verwend. Alsof ze overal mee weg kunnen komen."

Maar de deur moet volgens Martin wel weer verder worden opengezet, want anders is hij bang dat de situatie alleen maar verder uit de hand gaat lopen. "Uiteindelijk hebben deze jongeren hulp nodig en geen straf. Op deze manier gooien zij gewoon hun jeugd weg met dit gedrag. Dat moeten zij beseffen. En hopelijk gaat dit evenement helpen om het gesprek weer beter met elkaar aan te gaan. Het is toch bizar dat er voor dit evenement met Burendag beveiliging geregeld moet worden! Dat moet anders kunnen!"

Zorgen in de wijk worden serieus genomen

Op dit moment is er door de gemeente een veiligheidsrisico uitgeroepen in de buurt. Burgemeester Roel Wever, die ook aanwezig was op het evenement, laat weten de zorgen van de mensen in de wijk zeer serieus te nemen. "We zorgen ervoor dat er extra gecontroleerd wordt en meer ogen aanwezig zijn in de buurt om de rust te bewaken. Maar op de langere termijn is dat natuurlijk niet de oplossing. Het is dan ook goed dat dit wordt gedaan om de buurt beter te verbinden. Dat juichen wij uit de gemeente alleen maar toe."

Uiteindelijk lieten de fatbikejongeren het afweten, zo zie je in bovenstaande video.