Klein Dwingeloo maakt zich op voor The Passion: duizenden bezoekers verwacht

Gisteren, 21:00

Dwingeloo staat aan de vooravond van een bijzonder evenement. De opbouw van The Passion is begonnen en het Drentse dorp maakt zich op voor duizenden bezoekers én miljoenen tv-kijkers.

Op de Kleine Brink verrijst deze week het grote podium. Wegen zijn afgesloten en het centrum wordt klaargemaakt voor de drukte. Bomen worden beschermd, het plein is afgedekt en alles wordt ingericht om het dorp netjes te houden. Ook veiligheid en verkeer krijgen veel aandacht, met camera's en speciale looproutes om alles in goede banen te leiden.

Lokale krachten

Voor veel inwoners komt het spektakel letterlijk om de hoek kijken. Lokale krachten werken mee aan de organisatie en kennen het dorp op hun duimpje. Dat helpt bij het regelen van parkeerplekken en het begeleiden van bezoekersstromen.

De gemeente Westerveld trekt in totaal zo'n 650.000 euro uit voor het evenement, samen met andere partijen uit de regio. Daarmee hoopt de gemeente Drenthe stevig op de kaart te zetten. Jaarlijks kijken meer dan twee miljoen mensen naar The Passion, en eerdere edities trokken duizenden bezoekers.

In het dorp overheerst trots en enthousiasme. Bestuurders spreken van een unieke kans om Dwingeloo en de omgeving van hun mooiste kant te laten zien. Naar verwachting komen er zo'n vijfduizend bezoekers naar het dorp.

Door Redactie Hart van Nederland

