Dit is de strontrace: schepen vol mest varen om winst, en als eerbetoon

In Workum is de iconische Strontrace weer van start gegaan, te zien in de video hierboven. Oude zeilschepen, volgeladen met mest, vertrekken richting Warmond, een eerbetoon aan een eeuwenoude traditie. Wat vroeger begon als een manier om de bollenvelden te bemesten, is het nu een feestelijk en nostalgisch evenement.

Maandag om 12.00 uur klonk het startschot nadat de schippers hun vrachtbrieven tekenden. Onderweg halen ze ook potten Veense augurken op als extra vracht.

Deelneemster Jacqueline Nugteren doet dit jaar voor de negende keer mee en staat voor de tweede keer aan het roer als schipper van haar schip, De Verandering. "Ik maak me wel wat zorgen aangezien er weinig wind is, dus het wordt waarschijnlijk veel roeien en bomen. De strontzakken die we meekrijgen stinken ook echt heel erg, dus ik kan niet wachten tot we het kunnen lossen in Warmond." Jacqueline heeft een duidelijk doel: "Ik wil ervoor zorgen dat er eens een vrouwelijke schipper wint. We gaan gewoon winnen dit jaar!"

'Doet denken aan vroeger'

Volgens Femke Wiersma van de organisatie brengt de Strontrace het verleden op indrukwekkende wijze tot leven: "Dit doet gelijk denken aan vroeger, een mooie terugblik naar hoe het er vroeger aan toe ging. De deelnemers mogen alleen gebruik maken van de wind. Iets waar we nu ook wel een beetje naar terugverlangen." Ze voegt eraan toe: "Onderweg pikken de schepen nog een aantal potten Veense augurken op in Oude Wetering."

De schepen zijn live te volgen via een tracker en op donderdagavond worden de winnaars feestelijk gehuldigd in Workum. De Strontrace is onderdeel van de Strontweek, waarin Workum bruist van maritieme tradities en festiviteiten.