Dickens Festijn in Deventer trekt weer veel bezoekers: 'Terug naar de oude tijd'

Deventer stond dit weekend volledig in het teken van kerst en nostalgie. Het Dickens Festijn en verschillende kerstmarkten trokken gezamenlijk meer dan 100.000 bezoekers, zo laat de organisatie weten. De 23e editie wordt door hen omschreven als "magisch en indrukwekkend".

Tijdens het tweedaagse evenement werd het middeleeuwse Bergkwartier omgetoverd tot een negentiende-eeuwse Engelse stad, geïnspireerd op de boeken van Charles Dickens. Zo’n 950 personages, waaronder Mr. Pickwick, Oliver Twist en Scrooge, brachten de verhalen tot leven in de sfeervolle straten.

Volgens de organisatie verliep het evenement uitstekend dankzij het goede weer en de vele bezoekers uit binnen- en buitenland. Naast het festijn konden mensen genieten van kerstmarkten, een kerststal en een koopzondag in de stad.

Hoewel het Dickens Festijn dit jaar gratis toegankelijk was, overweegt de organisatie om hier in de toekomst verandering in te brengen. De kosten voor het evenement zijn de laatste jaren flink gestegen.