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Jan (73) miste geen Dam tot Damloop, familie verrast hem bij 40e keer

Evenementen

Vandaag, 08:42

Voor de 73-jarige Jan Kuijs is de 40e Dam tot Damloop er nu al eentje om nooit te vergeten. Hij stond aan de start van alle voorgaande edities en loopt zondag voor de veertigste keer de 16,1 kilometer van Amsterdam naar Zaandam. Maar dit keer doet hij dat niet alleen. Zijn familie verraste hem zondagochtend op station Castricum door ook in hardloopkleding te verschijnen.

Jan dacht dat alleen zijn zoon Daan met hem zou meelopen. "Ik vond het al heel leuk dat Daan met me meeliep, maar dat deze jongelui hier zouden staan had ik niet gedacht", vertelt hij aan Hart van Nederland. "Een aantal was er nog niet eens toen ik hem voor het eerst liep."

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'Ik maak er een feestdag van'

Dat zijn familie erbij is, betekent niet dat Jan zich tijdens de wedstrijd aan hen gaat aanpassen. "Ik loop mijn eigen loop en ik ga me niet aanpassen aan hun tempo. Ik maak er een feestdag van."

Dat hij alle edities heeft kunnen lopen, vindt Jan bijzonder. "Een ongeluk zit in een klein hoekje, maar het is steeds gelukt." Om soepel te blijven loopt hij twee tot drie keer per week zo'n 5 tot 6 kilometer. De 16,1 kilometer van de Dam tot Damloop lukt daarna volgens hem wel "op adrenaline en de support langs de weg".

Vijftigduizend lopers

Jan is zondag bepaald niet de enige op de weg. In totaal doen 50.000 mensen mee aan de jubileumeditie. De lopers starten in Amsterdam en gaan vrijwel direct door de IJ-tunnel. Na 10 Engelse mijl, oftewel 16,1 kilometer, ligt de finish in Zaandam.

Juist die IJ-tunnel is voor Jan na al die jaren nog altijd een bijzonder onderdeel. "Het is een kreng van een ding en er is een vervelend bochtje zodat je de uitgang niet ziet. Dan is hij heel erg lang. Het is heerlijk als je eruit komt."

Door Redactie Hart van Nederland
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