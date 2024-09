Cosplayer Lonneke loopt in zelfgemaakt Transformerpak op rode loper New York

Cosplay is in Nederland voor sommigen nog een vrij onbekend concept, maar geïnteresseerden weten hoe indrukwekkend het er aan toe gaat in deze wereld. Denk bijvoorbeeld aan zelfgemaakte kostuums, allemaal handgemaakt. Soms doen ze niet onder voor echte Hollywoodkostuums. De Transformerpakken van Lonneke sprongen ook in het oog van de Amerikaanse filmproducent Paramount. Gekleed als de wereldberoemde Optimus Prime bewandelt zij straks dezelfde rode loper als wereldsterren Scarlett Johansson en Chris Hemsworth.

Lonneke vertrekt woensdag naar New York. Met haar zelfgemaakte pak gaat zij naar de première van de blockbuster Transformers One.

Opgelicht

"Het is heel bizar hoe dit allemaal gelopen is", vertelt Lonneke aan Hart van Nederland. "Ik heb een best populair TikTok- en Instagramaccount over mijn cosplay, maar dat ik een mail van Paramount zou krijgen had ik niet zien aankomen. Ik dacht ook eerst dat ik opgelicht werd."

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Ter decoratie

Naast Lonneke zijn drie Amerikaanse cosplayers uitgenodigd om naar de première te gaan. "Ik denk dat ik daar vooral loop 'ter decoratie', een beetje zoals Mickey Mouse rondloopt in Disneyland. Wat ik nog niet weet is of ik daar ook echt de film mag zien als een van de eersten. Daar is nog niks over gezegd. Maar dat lijkt me wel!"